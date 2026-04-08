Андрей Есипенко сыграл вничью с Хикару Накамурой в 9-й партии Турнира претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко закончил ничьей встречу с соперником из США Хикару Накамурой в 9-м туре Турнира претендентов — 2026 на Кипре. Точка в этом поединке была поставлена на 92-м ходу.

Ранее Есипенко потерпел поражение во встречах с Жавохиром Синдаровым (Узбекистан), Анишом Гири (Нидерланды) и Вэй И (Китай). Он также сыграл вничью с тем же Хикару Накамурой (США),

Рамешбабу Прагнанандхой (Индия), Фабиано Каруаной (США) и Жавохиром Синдаровым (Узбекистан),

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.