Андрей Есипенко сыграл вничью с Хикару Накамурой в 9-й партии Турнира претендентов — 2026
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко закончил ничьей встречу с соперником из США Хикару Накамурой в 9-м туре Турнира претендентов — 2026 на Кипре. Точка в этом поединке была поставлена на 92-м ходу.
Шахматы. Турнир претендентов 2026. 9-й тур, Пейя, Кипр
Хикару Накамура — Андрей Есипенко
08 апреля 2026, среда. 15:30 МСК
Хикару Накамура
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко
Ранее Есипенко потерпел поражение во встречах с Жавохиром Синдаровым (Узбекистан), Анишом Гири (Нидерланды) и Вэй И (Китай). Он также сыграл вничью с тем же Хикару Накамурой (США),
Рамешбабу Прагнанандхой (Индия), Фабиано Каруаной (США) и Жавохиром Синдаровым (Узбекистан),
Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.
