Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты сыграли девятые партии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 8 апреля:

Хикару Накамура (США) — Андрей Есипенко (Россия) — 1/2:1/2;

Фабиано Каруана (США) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0:1;

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Вэй И (Китай) — 1/2:1/2;

Маттиас Блюбаум (Германия) — Жавохир Синдаров (Узбекистан)- 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.