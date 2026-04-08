Тайгеру Вудсу выдвинули официальное обвинение из-за вождения в нетрезвом виде

Титулованный американский гольфист, легендарный Тайгер Вудс получил официальное обвинение в вождении в нетрезвом виде и отказе от прохождения физического или химического тестирования. Об этом сообщили в TMZ.

Напомним, 27 марта Вудса арестовали после аварии во Флориде (США). Он ехал на высокой скорости, задел другое автотранспортное средство и перевернулся на собственной машине. Силы правопорядка выявили у спортсмена признаки опьянения и нашли в его кармане сильнодействующие таблетки.

После недавней катастрофы он заявил, что не признаёт свою вину. Тайгер Вудс ранее привлекался к ответственности из-за неподобающего вождения.