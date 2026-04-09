Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 10-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 8 апреля*:

15:30 Андрей Есипенко — Маттиас Блюбаум (Германия);

15:30. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

15:30. Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США);

15:30. Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США).

* — время указано московское

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

По итогам девяти туров Турнира претендентов — 2026 Маттиас Блюбаум занимает четвёртое-седьмое места вместе с Хикару Накамурой, Рамешбабу Прагнанандхой и Вэй И. У всех этих игроков по четыре очка.