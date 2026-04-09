Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 10-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием восьмого игрового дня соревнований.

15:30. Анна Музычук (Украина) — Вайшали Рамешбабу (Индия);

15:30. Дивья Дешмух (Индия) — Александра Горячкина (Россия);

15:30. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Чжу Цзинрьэр (Китай);

15:30. Екатерина Лагно (Россия) — Тань Чжунъи (Китай).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

На турнире претенденток на Кипре у Екатерины Лагно 4,5 очка после девяти туров, в её активе три победы, три ничьи и три поражения.