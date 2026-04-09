Ян Непомнящий приехал на Турнир претендентов — 2026

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прибыл на Кипр, где проходит Турнир претендентов — 2026 года, и поделился впечатлениями с журналистами.

«Я приехал поделиться знаниями, как правильно делать рокировку.

Жавохир не просто приближается — он уже повторил мой рекорд за первые шесть партий. Теперь для Жавохира самое трудное — просто дождаться конца турнира. В Кандидатском, на мой взгляд, главное — просто не проигрывать: каждое поражение нужно отыгрывать двумя победами, а если не проигрываешь — достаточно одной. Сейчас это скорее так: чем меньше знаешь, тем лучше играешь.

В этом году я рад, что не играю. Но через два года буду играть снова — так что увидимся там», — приводит слова Непомнящего City Chess.

