С 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр) проходит шахматный Турнир претендентов – 2026. В соревнованиях принимают участие восемь шахматистов, среди которых российский гроссмейстер Андрей Есипенко. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто станет победителем мужского Турнира претендентов – 2026?»

В соревнованиях принимают участие: Андрей Есипенко (Россия), Маттиас Блюбаум (Германия), Жавохир Синдаров (Узбекистан), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Вэй И (Китай), Фабиано Каруана и Хикару Накамура (оба – США), а также Аниш Гири (Нидерланды).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.