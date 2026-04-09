Пожар на арене в Рио‑де‑Жанейро не повлиял на российских фехтовальщиков

Пожар на арене в Рио‑де‑Жанейро не повлиял на российских фехтовальщиков
Российские фехтовальщики не пострадали в результате крупного пожара, произошедшего на арене в Рио‑де‑Жанейро, где проходил чемпионат мира среди юниоров и кадетов.

Возгорание случилось на соревновательной площадке: огонь распространился под брезентом, покрывавшим комплекс. Пожарным потребовалось 14 часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. О ситуации рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Да, всё нормально. Это произошло ночью, поэтому никто не пострадал, только здание. На турнире достаточно другого места для проведения соревнований. Поэтому соревнования продолжились без проблем. Организаторы уже сделали объявление, что никаких проблем и препятствий нет для продолжения и завершения первенства мира среди юниоров и кадетов», — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

