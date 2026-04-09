Мужская сборная России по водному поло одержала третью победу на групповом этапе КМ

Мужская сборная России по водному поло одержала третью победу на Кубке мира – 2026, который проходит на Мальте, обыграв в матче группового этапа сборную ЮАР со счётом 31:11.

Ранее российские ватерполисты были сильнее команды Великобритании со счётом 21:9 и сборной Бразилии со счётом 10:7.

На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 9 апреля, россияне сразятся с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.