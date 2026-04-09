Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная России по водному поло одержала третью победу на групповом этапе КМ

Комментарии

Мужская сборная России по водному поло одержала третью победу на Кубке мира – 2026, который проходит на Мальте, обыграв в матче группового этапа сборную ЮАР со счётом 31:11.

Ранее российские ватерполисты были сильнее команды Великобритании со счётом 21:9 и сборной Бразилии со счётом 10:7.

На турнире сборная России выступает под нейтральным статусом – Neutral Athletes B (NAB). Завтра, 9 апреля, россияне сразятся с командой ЮАР. В турнире принимают участие 23 команды. Согласно регламенту, у каждой сборной есть по три матча с распределением соперников по рейтингу, 16 лучших команд выйдут в 1/8 финала, далее следует классический плей-офф.

Материалы по теме
Прорыв блокады. Сборная России провела первый матч на мировой арене за четыре года!
Прорыв блокады. Сборная России провела первый матч на мировой арене за четыре года!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android