Дегтярёв рассказал о встрече с главой НОК Беларуси

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал об итогах встречи с главой Национального олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко.

«Олимпийские комитеты России и Республики Беларусь отметили буквально на днях круглые даты — 35 лет НОК Беларуси и 115 лет ОКР.

На нашей встрече в рамках форума в Турции с Виктором Лукашенко, президентом белорусского НОКа, обсудили ситуацию по восстановлению в правах наших атлетов.

Продолжается активная двусторонняя работа комиссий спортсменов: сверяем позиции по вопросам международной спортивной повестки. Готовимся принять участие в Национальном форуме атлетов в Минске 15 апреля.

ОКР ежегодно проводит Международный форум юных олимпийцев, приуроченный к Международному дню защиты детей. В этом году ключевая тема — юношеские Олимпийские игры в Дакаре. Ждём делегацию из Беларуси.

Будем актуализировать Меморандум о сотрудничестве между ОКР и НОК Беларуси», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

