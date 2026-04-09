Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом в 10-м туре Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с соперником из Германии Маттиасом Блюбаумом в 10-м туре Турнира претендентов — 2026. Встреча завершилась со счётом 1/2:1/2. Есипенко играл белыми фигурами.

Предыдущий матч для Есипенко завершился также ничьей — с таким же счётом он сыграл с американцем Хикару Накамурой. Блюбаум в предыдущей встрече, которую провёл с узбекистанским шахматистом Жавохиром Синдароыым, также сыграл вничью.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.