Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом в 10-м туре Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с соперником из Германии Маттиасом Блюбаумом в 10-м туре Турнира претендентов — 2026. Встреча завершилась со счётом 1/2:1/2. Есипенко играл белыми фигурами.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 10-й тур, Пейя, Кипр
Андрей Есипенко — Маттиас Блюбаум
09 апреля 2026, четверг. 15:30 МСК
Андрей Есипенко
Окончено
1/2:1/2
Маттиас Блюбаум

Предыдущий матч для Есипенко завершился также ничьей — с таким же счётом он сыграл с американцем Хикару Накамурой. Блюбаум в предыдущей встрече, которую провёл с узбекистанским шахматистом Жавохиром Синдароыым, также сыграл вничью.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Материалы по теме
Есипенко вновь потерпел поражение! Катастрофа россиянина на Турнире претендентов — 2026
Есипенко вновь потерпел поражение! Катастрофа россиянина на Турнире претендентов — 2026
