Лагно сыграла вничью с Чжунъи в 10-м туре Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с соперницей из Китая Тань Чжунъи в 10-м туре Турнира претенденток — 2026. Лагно играла белыми фигурами.

Предыдущая встреча для Екатерины Лагно, которую она провела с Чжу Цзиньэр, соотечественницей Чжуньи, завершилась поражением. Тань Чжуньи в прошлой партии сыграла вничью с Анной Музычук, представляющей Украину.

Теперь в активе россиянки 5 очков. Тань Чжуньи по итогам 10 партий набрала 3,5 очка.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.