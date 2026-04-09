Жавохир Синдаров установил рекорд по количеству побед на турнире претендентов

Узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018) Жавохир Синдаров установил рекорд по количеству побед на турнире претендентов. На данный момент спортсмен одержал шесть побед – столько раз на этом турнире с момента введения его современного формата в 2013 году не побеждал ранее никто.

После 10 партий в активе Синдарова восемь очков, он является лидером общего зачёта турнира. Последнюю победу он одержал над соперником из Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Календарь Турнира претендентов - 2026
