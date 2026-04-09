Узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018) Жавохир Синдаров установил рекорд по количеству побед на турнире претендентов. На данный момент спортсмен одержал шесть побед – столько раз на этом турнире с момента введения его современного формата в 2013 году не побеждал ранее никто.

После 10 партий в активе Синдарова восемь очков, он является лидером общего зачёта турнира. Последнюю победу он одержал над соперником из Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.