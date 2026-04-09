Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 9 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнования спортсменки провели 10-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий с участием россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.
Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 9 апреля
- Анна Музычук (Украина) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 1/2:1/2.
- Дивья Дешмух (Индия) — Александра Горячкина — 0:1;
- Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0;
- Екатерина Лагно — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2.
Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Комментарии