Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты на 9 апреля

Комментарии

Сегодня, 9 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток — 2026. В рамках соревнования спортсменки провели 10-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами партий с участием россиянок Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.

Шахматы. Турнир претенденток – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 9 апреля

  • Анна Музычук (Украина) — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 1/2:1/2.
  • Дивья Дешмух (Индия) — Александра Горячкина — 0:1;
  • Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Чжу Цзиньэр (Китай) — 1:0;
  • Екатерина Лагно — Тань Чжунъи (Китай) — 1/2:1/2.

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android