Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов – 2026. В рамках соревнования шахматисты провели 10-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Результаты на 9 апреля:

  • Андрей Есипенко — Маттиас Блюбаум (Германия) – 1/2:1/2;
  • Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 1:0;
  • Вэй И (Китай) — Фабиано Каруана (США) — 1/2:1/2;
  • Аниш Гири (Нидерланды) — Хикару Накамура (США) — 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Календарь Турнира претендентов - 2026
