Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Непомнящий шутливо отреагировал на очковый отрыв Синдарова на Турнире претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий с иронией высказался о текущем очковом отрыве узбекистанского шахматиста Жавохира Синдарова на Турнире претендентов — 2026. В активе игрока 8 очков после 10 туров, у его ближайшего преследователя, Аниша Гири, — 6.

«На Кипре рано темнеет. Возможно, поэтому некоторые партии заканчиваются быстрее обычного.

Два очка отрыва за четыре тура до конца — это достойно. Интересно, если на последние пару туров Синдаров просто не придёт, ему хватит существующего отрыва для чистого первого места или нет?» — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

Турнир претендентов завершится 16 апреля.

20-летний парень переписывает историю шахмат. Так не феерили ни Карлсен, ни Непомнящий!
