Непомнящий шутливо отреагировал на очковый отрыв Синдарова на Турнире претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий с иронией высказался о текущем очковом отрыве узбекистанского шахматиста Жавохира Синдарова на Турнире претендентов — 2026. В активе игрока 8 очков после 10 туров, у его ближайшего преследователя, Аниша Гири, — 6.

«На Кипре рано темнеет. Возможно, поэтому некоторые партии заканчиваются быстрее обычного.

Два очка отрыва за четыре тура до конца — это достойно. Интересно, если на последние пару туров Синдаров просто не придёт, ему хватит существующего отрыва для чистого первого места или нет?» — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.

Турнир претендентов завершится 16 апреля.