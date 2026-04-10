Финские игроки «СКА-Нефтяник» получили угрозы за выступление в России

Бывший игрок «СКА-Нефтяник», капитан московского «Динамо» Никита Иванов рассказал, что финским игрокам по хоккею с мячом хабаровского «СКА-Нефтяник» Томми Мяаття и Туомасу Мяаття угрожали на родине за то, что они продолжают выступать в России.

«А какой смысл им уезжать, если их всё здесь устраивает? У нас хороший, конкурентоспособный чемпионат, они сами играют в сильной команде в идеальных условиях. Мне всё это кажется некрасивым по отношению к нашей стране, что им угрожали за то, что они выступают у нас. Это я знаю. И в сборную их не берут. А кому они хуже делают, что не берут лучшего игрока сборной Финляндии, — нам или себе? Ребята молодцы, что не поддались на всю эту белиберду. В конечном счёте, когда все помирятся, как к ним будут относиться — ой, извините-извините?» — приводит слова Иванова ТАСС.