Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв объявил о создании «Олимпийского музея России». По словам чиновника, в экспозицию музея войдут раритеты из фондов государственного музея спорта, коллекции Олимпийского комитета России, а также частных собраний.

«Олимпийский музей России» – такое рабочее название получил наш новый уникальный проект. Сегодня вместе с коллегами оценил презентацию музея от ведущего агентства по созданию технологических социокультурных пространств. Разработчики внимательно выслушали наши идеи и задачи, представив видеопрезентацию главного хранилища артефактов, связанных с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов.

В настоящее время в России не существует аналогов такому пространству, посвящённому исключительно олимпийской истории. В экспозицию Олимпийского музея России войдут раритеты из фондов государственного музея спорта, коллекции Олимпийского комитета России, а также частных собраний. Концепция предполагает не только традиционное музейное пространство, но и мультимедийную интерактивную составляющую для активного взаимодействия с посетителями и повышения интереса детей и молодёжи.

Маршрут по залам должен стать последовательным рассказом о ключевых точках олимпийской истории России, громких победах наших атлетов, спортсменах – участниках Великой Отечественной войны, спортсменах – обладателях уникальных рекордов, династиях, а также паралимпийских чемпионах. Наш проект планируем реализовать до конца года в крупнейшем выставочном комплексе Москвы – ВДНХ», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.