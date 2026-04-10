Анатолий Карпов сделал заявление по поводу состояния шахмат в России

12-й чемпион мира советский гроссмейстер Анатолий Карпов высказался касательно состояния российских шахмат. Он отметил, что этот вид спорта находится в кризисе.

«Да, кризис в элитных шахматах у нас глубокий. Но я полагаю, что в течение трёх-четырёх лет мы можем вернуть утраченные позиции. Но это будет непросто, потому что в Индии и Узбекистане в последние годы появились неожиданные ростки талантов, причём в довольно большом количестве», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

В эти дни проходят Турниры претендентов и претенденток — 2026. Россиянин Андрей Есипенко идёт на последней, восьмой позиции, Александра Горячкина в женской части соревнований занимает четвёртое место, Екатерина Лагно — пятое.

