Министр спорта РФ Дегтярёв: укрепляем сотрудничество с Ираном, обязательно посетим страну

Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что его визит в Иран будет организован после завершения боевых действий в исламской республике. Напомним, на этой неделе чиновник провёл встречу с министром спорта и молодёжи Исламской Республики Иран Ахмадом Доньямали.

— Расскажите о встрече с иранским коллегой.

— С Ахмадом Доньямали мы знакомы: виделись в Дохе полтора года назад. Должна была состояться наша поездка в Тегеран, которая сорвалась из‑за боевых действий. В прошлом году наши спортсмены участвовали в сборах и соревнованиях, у нас учатся студенты из Ирана. Укрепляем сотрудничество. Мы хотим утвердить план спортивных обменов. И мы это сделаем. Мы обязательно посетим Иран, когда изменится международная обстановка, станет спокойнее. Также мы наметили подписание меморандума о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и НОК Ирана. Я ему выразил соболезнования по поводу гибели спортсменов и мирных жителей Ирана, а также поддержал его на встрече в Турции. Мы добиваемся успеха благодаря поддержке коллективного Юга, — сказал Дегтярев в эфире «Матч ТВ».