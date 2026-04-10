Сборная России по водному поло вышла в 1/4 финала второго дивизиона КМ

Российские ватерполисты одержали победу в стартовой игре стадии плей-офф второго дивизиона в рамках Кубка мира. Со счётом 16:10 они оказались сильнее сборной Бразилии.

Водное поло. Кубок мира, мужчины. Второй дивизион, плей-офф:

Россия — Бразилия — 16:10 (2:5, 5:2, 5:3, 4:3).

В четвертьфинале соревнований сборная России сыграет со сборной Франции. Эта игра пройдёт завтра, 11 апреля. Финал Кубка мира во втором дивизионе пройдёт 13 апреля. Сильнейшие команды выйдут в финальную стадию турнира.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года.

