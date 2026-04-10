Четырёхкратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Чхой Мин Чон завершит карьеру в 2027-м

Южнокорейская шорт‑трекистка, четырёхкратная олимпийская чемпионка и 17‑кратная чемпионка мира Чхой Мин Чон сообщила, что завершит профессиональную карьеру в следующем году. Мин Чон — рекордсменка среди корейских спортсменов по общему количеству олимпийских наград за карьеру (семь медалей). Окончила Университет Ёнсе.

«Думаю, это будут мои последние отборочные соревнования в национальную команду. Если я попаду в сборную, то это будет мой последний сезон в качестве представителя страны», — приводит слова спортсменки Reuters.

После зимней Олимпиады в Италии, где Чхой завоевала серебро на дистанции 1500 метров, она заявила, что это будут её последние Олимпийские игры.

