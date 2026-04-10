Дегтярёв: в 2024-м мы начинали с 200 членов ОКР, сейчас потихоньку приводим себя в порядок

Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о структурных изменениях внутри организации. По словам Дегтярёва, в России должна быть только одна олимпийская академия, в то время как сейчас их 12.

— На исполкоме ОКР было принято решение об изменении структуры организации. Какие функции теперь у наших федераций? Как будут поддерживать олимпийцев?

— ОКР — это союз олимпийских федераций по видам спорта. В декабре 2024 года мы начинали почти с 200 членов. Такого количества федераций нет — это наследие ранних 90‑х, когда в ОКР вступали все. Мы приводим наше членство в соответствие с Олимпийской хартией. Ряд организаций уже потеряли членство. Постепенно приводим себя в порядок. Комиссия по членству работает. В РФ должна быть одна олимпийская академия, а сейчас их 12. Ещё минус 11 впереди.

Несправедливость была в том, что на Игры не получили допуск сотни наших спортсменов, а в Милан поехали только 13. Поэтому мы приняли решение замотивировать призёров прежних Олимпиад материально. Чемпионы получат по 500 тыс. рублей, серебряные призёры — по 300, бронзовые — по 150 тыс. Всего 116 атлетов. Надеюсь, что во французских Альпах мы будем выступать уже с флагом и гимном, как и паралимпийцы, — сказал Дегтярёв в эфире «Матч ТВ».