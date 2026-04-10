Губернатор Камчатки вручил призёру Олимпиады‑2026 Филиппову ключи от квартиры

Комментарии

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил ски‑альпинисту Никите Филиппову ключи от квартиры. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм‑канале. Филиппову 23 года, на Олимпийских играх 2026 года в Италии он взял серебряную медаль в спринте.

«Квартиру за медаль. Сегодня состоялось торжественное вручение от Владимира Викторовича за олимпийское серебро – 2026. Спасибо за такое признание за мой труд. «Мужик сказал — мужик сделал». Кому интересно, деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников. И ждите обзор квартиры! Уже начинаю присматривать диван-гориллу и огромную плазму», — написал Филиппов.

