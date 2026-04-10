Карпов оценил перспективы Карякина в случае возвращения к участию в турнирах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что Сергей Карякин способен составить конкуренцию элитным гроссмейстерам мира в случае возвращения к активному участию в турнирах.

«Если Сергей Карякин вернётся в шахматы, то ему будет по силам конкурировать с сильнейшими шахматистами мира и бороться за самые высокие места. Потому что характер у него есть», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

Карякин в 2016 году боролся за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. В 2022 году Международная федерация шахмат (ФИДЕ) дисквалифицировала гроссмейстера на полгода, что лишило его возможности участвовать в турнире претендентов.