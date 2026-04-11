Владимир Путин отметил наградами руководителей и спортсменов дзюдо

Владимир Путин отметил наградами руководителей и спортсменов дзюдо
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил государственными наградами выдающихся представителей отечественного дзюдо за их заслуги в развитии физической культуры и спорта в стране.

В числе удостоенных благодарности главы государства — заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга Михаил Рахлин, а также вице‑президент Федерации дзюдо Санкт‑Петербурга Сергей Реутов.

Почётной грамотой президента Российской Федерации, в свою очередь, были награждены следующие выдающиеся деятели дзюдо:

старший тренер национальной команды Арсен Галстян;

чемпион Европы и мира Тимур Арбузов;

тренеры Ирбек Айларов и Денис Арбузов.

