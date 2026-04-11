«Надо показать, кто заслуженный мастер спорта». Филиппов — об участии в турнирах в России

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 Никита Филиппов после встречи с министром спорта Михаилом Дегтярёвым высказался о предстоящих соревнованиях в России.

«Для меня это первая подобная встреча, и мне очень понравилось, как всё прошло — тёплая обстановка, попили чаю с вкусными пирожными, потом уже без телекамер отлично пообщались. Волновался, конечно, когда взял микрофон, даже голос немного дрожал и все слова из головы вылетели, хотя я обычно всегда свободно общаюсь.

Нас ждёт чемпионат страны в индивидуальной гонке — это такой «трушный» суровый ски‑альпинизм — и последний этап Кубка России в вертикальной гонке. Пока не знаю, побегу ли кубковый старт, честно говоря, уже накопилась усталость. С другой стороны, дома надо показать соперникам, кто тут заслуженный мастер спорта, и подать пример молодёжи. Поэтому индивидуальную гонку надо не просто пробежать, а выиграть», — приводит слова Филиппова телеграм-канал ОКР.

