Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 11-й тур.

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 11-й тур (время московское):

15:30. Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия);

15:30. Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай);

15:30. Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан);

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Маттиас Блюбаум (Германия).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

По итогам 10 туров Турнира претендентов — 2026 Андрей Есипенко занимает восьмое (последнее) место. Лидирует представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.