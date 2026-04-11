Турнир претендентов по шахматам — 2026: расписание на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 11-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Расписание на 11 апреля (время московское):

15:30. Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко (Россия);

15:30. Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай);

15:30. Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан);

15:30. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Маттиас Блюбаум (Германия).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.