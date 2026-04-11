Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 11-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейе (Кипр). Расписание 11 апреля (время московское):

15:30. Екатерина Лагно (Россия) — Анна Музычук (Украина);

15:30. Тань Чжунъи (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан);

15:30. Чжу Цзиньэр (Китай) — Дивья Дешмух (Индия);

15:30. Александра Горячкина (Россия) — Вайшали Рамешбабу (Индия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.