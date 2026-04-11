Непомнящий поделился прогнозом на 11-й тур Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий в социальных сетях поделился прогнозом на 11-й тур Турнира претендентов — 2026.

«Утро начиналось совершенно безмятежно, пока вдруг я не осознал, что прогнозы на сегодня всё ещё не готовы. Так вот же они!

Гири — Есипенко: 1-0. Аниш — довольно неудобный для Андрея соперник. К тому же некоторая узость дебютного репертуара за чёрный цвет может стать проблемой, ведь в выходной день можно как следует подготовиться и задать каверзные вопросы.

Накамура — Вэй И: ничья. Думаю, тут будет скучная стерильная партия.

Каруана — Синдаров. Мне кажется, ничьей здесь не будет. И, хотя турнир для Фабиано на 99,9% закончен и сегодня на Кипре пасмурный день, битва за респект состоится при любой погоде.

Прагнанандха — Блюбаум: ничья. Праг захочет поправить турнирное положение и настроение, поэтому очень фривольно разыграет дебют. Однако шансы, что Маттиас не разрешит играть на победу ни себе, ни людям, слишком велики», — написал Непомнящий у себя в телеграм-канале.