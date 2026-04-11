Есипенко: считаю, что шахматы идеальны и в них ничего не нужно менять

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко в социальных сетях ответил на вопрос подписчика, какое одно правило в шахматах он бы изменил.

— Если бы ты мог изменить одно правило в шахматах ради эксперимента, что бы это было?

— Я считаю, что шахматы идеальны и в них ничего не нужно менять, — рассказал Есипенко в телеграм-канале.

Есипенко принимает участие в Турнире претендентов — 2026. В 11-м туре он сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.