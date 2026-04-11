Юношеская сборная России по футзалу со счётом 14:0 разгромила команду Вьетнама

Юношеская сборная России по футзалу со счётом 14:0 разгромила команду Вьетнама
Юношеская сборная России по футзалу из игроков до 19 лет в товарищеском матче одержала разгромную победу над командой Вьетнама. Встреча, которая проходила в Хошимине, завершилась со счётом 14:0.

Голами отметились Дмитрий Попов (12, 15, 17, 21 и 30-я минуты), Егор Сергеев (13, 34, 40), Данил Добродеев (16), Али Велемеев (20), Максим Мухин (26), Егор Цапин (26), Роман Колобов (34). Кроме того, на 10-й минуте автоголом отметился игрок вьетнамской команды.

Второй матч в Хошимине команды проведут в понедельник, 13 апреля.

Напомним, все российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

