Российские ватерполисты проиграли Франции в 1/4 финала второго дивизиона Кубка мира — 2026

Мужская сборная России по водному поло не смогла выйти в полуфинал второго дивизиона Кубка мира – 2026, который проходит на Мальте, уступив в матче 1/4 финала сборной Франции со счётом 13:14.

Водное поло. Кубок мира, мужчины. Второй дивизион, плей-офф:

Россия — Франция — 13:14 (2:2, 3:6, 2:2, 6:4).

На Кубке мира – 2026 российские ватерполисты одержали четыре победы, три из которых на групповом этапе соревнований. В 1/8 финала они обыграли сборную Бразилии со счётом 16:10.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года.

