Есипенко рассказал, с каким шахматистом он бы поменялся телами и на какой турнир

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, что хотел бы поменяться телами с собой на Кубке мира — 2025, где он занял третье место.

— С каким шахматистом ты бы поменялся телами и в какой момент (на какой турнир)?

— Я поменялся бы телами с собой на Кубке мира — 2025 на Гоа, чтобы ощутить эти эмоции ещё раз, — рассказал Есипенко в телеграм-канале.

Есипенко принимает участие в Турнире претендентов — 2026. В 11-м туре он сыграет с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля в Пейе (Кипр). Победитель соревнований сразится с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.