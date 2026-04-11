«Чеховские медведи» с перевесом в один мяч обыграли «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги

Сегодня, 11 апреля, состоялся матч предварительного этапа мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на выезде обыграл команду «Динамо-Сунгуль» из Снежинска (Челябинская область). Встреча завершилась со счётом 37:36.

«Чеховские медведи» после 22 проведённых встреч (15 побед, шесть поражений и одна ничья) заработали 31 очко и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» занимает пятое место в таблице Суперлиги (12 побед, одна ничья и девять поражений) с 25 очками в активе. Лидером чемпионата является московский ЦСКА (39 очков в 21 игре).