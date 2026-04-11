Российская гимнастка Борисова выиграла этап Кубка мира в Ташкенте в личном многоборье

Российская гимнастка Борисова выиграла этап Кубка мира в Ташкенте в личном многоборье
Россиянка Мария Борисова выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Соревнования прошли в Ташкенте.

По сумме четырёх видов Борисова набрала 113,50 балла. За ней по итогам расположилась представительница Германии Дарья Варфоломеев (112,65), выигрывавшая золото на Олимпийских играх в Париже (2024). Узбекистанская спортсменка Тахмина Икромова замкнула тройку призёров (110,90).

С начала 2024 года российские и белорусские гимнасты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее на этапе КМ в Болгарии россиянки завоевали две золотые и две серебряные медали.

Российские гимнастки-«художницы» наконец-то вернулись на мировую арену! Как оценить дебют?
Российские гимнастки-«художницы» наконец-то вернулись на мировую арену! Как оценить дебют?
