Российская гимнастка Борисова выиграла этап Кубка мира в Ташкенте в личном многоборье

Россиянка Мария Борисова выиграла этап Кубка мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Соревнования прошли в Ташкенте.

По сумме четырёх видов Борисова набрала 113,50 балла. За ней по итогам расположилась представительница Германии Дарья Варфоломеев (112,65), выигрывавшая золото на Олимпийских играх в Париже (2024). Узбекистанская спортсменка Тахмина Икромова замкнула тройку призёров (110,90).

С начала 2024 года российские и белорусские гимнасты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее на этапе КМ в Болгарии россиянки завоевали две золотые и две серебряные медали.