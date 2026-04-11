Сборная России по футзалу всухую обыграла Кыргызстан в товарищеском матче

Сборная России по футзалу одержала сухую победу над командой Кыргызстана в товарищеском матче, который прошёл в Бишкеке. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу россиян. В расширенный состав команды вошли 18 игроков.

Голами в команде под руководством Бесо Зоидзе отличились Камиль Герейханов, Александр Гребенщиков (дубль), Илья Андреев, Денис Поваров, а также Азиз Муждаков.

Ответный матч между сборными состоится в понедельник, 13 апреля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее команды провели друг с другом четыре товарищеские встречи, из которых все завершались победой российской сборной (разница мячей — 24:4).