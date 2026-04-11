Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Есипенко вничью сыграл с Гири в 11-м туре Турнира претендентов — 2026

Есипенко вничью сыграл с Гири в 11-м туре Турнира претендентов — 2026
Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко вничью сыграл с соперником из Нидерландов Анишем Гири в рамках 11-го тура Турнира претендентов — 2026. Россиянин играл чёрными фигурами.

Шахматы. Турнир претендентов 2026. 11-й тур, Пейя, Кипр
Аниш Гири — Андрей Есипенко
11 апреля 2026, суббота. 15:30 МСК
Аниш Гири
Окончено
1/2:1/2
Андрей Есипенко

Предыдущий матч Есипенко провёл с немцем Маттиасом Блюбаумом и сыграл его вничью. Для Гири предыдущий матч с Хикару Накамурой также завершился ничьей.

После 11 партий на счету Есипенко четыре очка, он занимает в таблице последнее место. Гири по итогам 11-го тура имеет в активе 6,5 очка.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

Календарь Турнира претендентов - 2026
Материалы по теме
Есипенко: считаю, что шахматы идеальны и в них ничего не нужно менять
