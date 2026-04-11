Есипенко вничью сыграл с Гири в 11-м туре Турнира претендентов — 2026

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко вничью сыграл с соперником из Нидерландов Анишем Гири в рамках 11-го тура Турнира претендентов — 2026. Россиянин играл чёрными фигурами.

Предыдущий матч Есипенко провёл с немцем Маттиасом Блюбаумом и сыграл его вничью. Для Гири предыдущий матч с Хикару Накамурой также завершился ничьей.

После 11 партий на счету Есипенко четыре очка, он занимает в таблице последнее место. Гири по итогам 11-го тура имеет в активе 6,5 очка.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.