Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александра Горячкина проиграла в 11-й партии Турнира претенденток — 2026

Комментарии

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина в 11-м туре Турнира претенденток — 2026 уступила сопернице из Индии Вайшали Рамешбабу. Россиянка играла белыми фигурами.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 11-й тур, Пейя, Кипр
Александра Горячкина — Вайшали Рамешбабу
11 апреля 2026, суббота. 15:30 МСК
Александра Горячкина
Окончено
0:1
Вайшали Рамешбабу

Предыдущая партия, которую Горячкина провела с Дивьей Дешмух, завершилась для россиянки победой. Рамешбабу в прошлом туре сыграла вничью с Анной Музычук.

После 11 туров на счету Горячкиной 5 очков. В активе Рамешбабу 7 баллов, она является лидером общего зачёта.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Материалы по теме
Горячкина остаётся в игре! Россиянка одержала важнейшую победу на турнире претенденток
Горячкина остаётся в игре! Россиянка одержала важнейшую победу на турнире претенденток
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android