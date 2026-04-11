Александра Горячкина проиграла в 11-й партии Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка, гроссмейстер Александра Горячкина в 11-м туре Турнира претенденток — 2026 уступила сопернице из Индии Вайшали Рамешбабу. Россиянка играла белыми фигурами.

Предыдущая партия, которую Горячкина провела с Дивьей Дешмух, завершилась для россиянки победой. Рамешбабу в прошлом туре сыграла вничью с Анной Музычук.

После 11 туров на счету Горячкиной 5 очков. В активе Рамешбабу 7 баллов, она является лидером общего зачёта.

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.