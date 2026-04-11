Екатерина Лагно вничью сыграла с Музычук в 11-й партии Турнира претенденток — 2026

Российская шахматистка, гроссмейстер Екатерина Лагно сыграла вничью с соперницей с Украины Анной Музычук в 11-м туре Турнира претенденток — 2026. Россиянка играла белыми фигурами.

Свои предыдущие партии обе шахматистки также сыграли вничью. Лагно провела встречу с китаянкой Тань Чжунъи, Музычук — с Вайшали Рамешбабу из Индии.

После 11 туров на счету Лагно 5,5 очка (третье место в таблице), в активе Музычук — 6 (вторая позиция в общем зачёте).

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.