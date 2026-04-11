Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Лагно вничью сыграла с Музычук в 11-й партии Турнира претенденток — 2026

Комментарии

Российская шахматистка, гроссмейстер Екатерина Лагно сыграла вничью с соперницей с Украины Анной Музычук в 11-м туре Турнира претенденток — 2026. Россиянка играла белыми фигурами.

Шахматы. Турнир претенденток 2026. 11-й тур, Пейя, Кипр
Екатерина Лагно — Анна Музычук
11 апреля 2026, суббота. 15:30 МСК
Екатерина Лагно
Окончено
1/2:1/2
Анна Музычук

Свои предыдущие партии обе шахматистки также сыграли вничью. Лагно провела встречу с китаянкой Тань Чжунъи, Музычук — с Вайшали Рамешбабу из Индии.

После 11 туров на счету Лагно 5,5 очка (третье место в таблице), в активе Музычук — 6 (вторая позиция в общем зачёте).

Турнир претенденток — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победительница турнира получит право сразиться с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Календарь Турнира претенденток - 2026
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android