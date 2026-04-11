Турнир претендентов по шахматам — 2026: результаты 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты провели 11-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го игрового дня турнира.

Шахматы. Турнир претендентов – 2026, Пейя (Кипр). Результаты партий 11 апреля:

Аниш Гири (Нидерланды) — Андрей Есипенко — 1/2:1/2.

Хикару Накамура (США) — Вэй И (Китай) — 1/2:1/2.

Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан) — 1/2:1/2.

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Маттиас Блюбаум (Германия) — 1/2:1/2.

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.