Турнир претенденток по шахматам — 2026: результаты 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в Пейе (Кипр) продолжился шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки провели 11-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 11-го игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейя (Кипр). Результаты партий 11 апреля

Екатерина Лагно — Анна Музычук (Украина) — 1/2:1/2.

Тань Чжунъи (Китай) — Бибисара Асаубаева (Казахстан) — 1/2:1/2.

Чжу Цзиньэр (Китай) — Дивья Дешмух (Индия) — 1/2:1/2.

Александра Горячкина — Вайшали Рамешбабу (Индия) — 0:1.

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.