Андрей Есипенко назвал состав «Арсенала» своей мечты

Российский шахматист, гроссмейстер Андрей Есипенко, являющийся болельщиком лондонского футбольного клуба «Арсенал», ответил на вопрос одного из подписчиков его телеграм-канала, предложившего ему собрать состав команды своей мечты с учётом уже завершивших карьеру футболистов.

«Спасибо за интересный вопрос. Это вообще моя любимая тематика – составлять такие команды. Начнём, наверное, с вратарской позиции: это всё субъективно, но на ворота я бы поставил Давида Райю. Центральные защитники – [Вильям] Салиба и Габриэл. Левый защитник – Эшли Коул. Справа я бы поставил, наверное, [Юрриена] Тимбера. В полузащите – [Патрик] Виейра, [Деклан] Райс и повыше, на позиции центрального атакующего полузащитника – [Деннисa] Бергкампа. Центральный нападающий – [Тьерри] Анри. Слева в атаке – тоже субъективно, но Алексис Санчес, шикарный игрок. Справа – Букайо Сака», — сказал Есипенко в видеосообщении, опубликованном у него в телеграм-канале.

