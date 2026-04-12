Турнир претендентов по шахматам — 2026: прямая трансляция соревнований 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претендентов — 2026. В рамках соревнования шахматисты проведут 12-й тур.

Турнир претендентов по шахматам — 2026, 12-й тур (время московское):

15:30. Андрей Есипенко (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия);

15:30. Маттиас Блюбаум (Германия) — Фабиано Каруана (США);

15:30. Жавохир Синдаров (Узбекистан) — Хикару Накамура (США);

15:30. Вэй И (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды).

Турнир претендентов — 2026 проходит с 28 марта по 16 апреля. Победитель соревнований сыграет с действующим чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.

По итогам 11 туров Турнира претендентов — 2026 Андрей Есипенко занимает восьмое (последнее) место. Лидирует представитель Узбекистана Жавохир Синдаров.