Турнир претенденток по шахматам — 2026: расписание на 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Пейе (Кипр) продолжится шахматный Турнир претенденток – 2026. В рамках игрового дня шахматистки проведут 12-й тур. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня соревнований.

Шахматы. Турнир претенденток — 2026. Пейе (Кипр). Расписание 12 апреля (время московское):

15:30. Анна Музычук (Украина) — Александра Горячкина (Россия);

15:30. Вайшали Рамешбабу (Индия) — Чжу Цзиньэр (Китай);

15:30. Дивья Дешмух (Индия) — Тань Чжунъи (Китай);

15:30. Бибисара Асаубаева (Казахстан) — Екатерина Лагно (Россия).

Победительница этого турнира получит право сыграть с действующей чемпионкой мира по шахматам китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.