Российские гандболистки выиграли Кубок Победы

Женская сборная России обыграла команду Беларуси во втором матче товарищеского турнира «Кубок Победы» по гандболу. Соревнование проходило в Волгограде. Встреча завершилась со счётом 31:25.

В первом матче, который прошёл в пятницу, 10 апреля, команды сыграли вничью (27:27).

Гандбол. Кубок Победы. Женщины. Второй матч:

Россия — Беларусь — 31:25 (17:13) (В.Сёмина — 7, С.Васильева, Вертушкова — по 4; Шинкарук, Губчик — по 5, Сотникова, Д.Ильина — по 4).

Лучшим игроком турнира в составе сборной России стала вратарь Полина Маркина.

Напомним, в 2022 году сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров. В марте 2026 года Международная федерация гандбола (IHF) сообщила о решении Совета организации касательно допуска сборных России и Беларуси среди юниоров до международных турниров.