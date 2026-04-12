Российские батутисты завоевали две золотые медали в двойном минитрампе на ЧЕ-2026

Мужская и женская сборные России завоевали золотые медали чемпионата Европы – 2026 в Портимане (Португалия) в дисциплине «двойной минитрамп».

В мужских соревнованиях сборная России в составе Александра Бутько, Михаила Юрьева, Льва Бусарева, Тимофея Голубенко выиграла соревнования, набрав 26 очков. В женском первенстве россиянки Галина Бегим, Дарья Тихонова, Рената Усманова и Алена Калашникова завоевали золото, завершив соревнования с результатом 26 очков.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате Европы – 2026 в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы — 2026 по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке проходит в Портимане с 8 по 12 апреля.