Непомнящий — о 12-м туре ТП-2026: рано подводить итоги, сводить дебет с кредитом

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что покидает Кипр, где проходит Турнир претендентов — 2026, а также поделился прогнозами на 12-й тур соревнований.

«Хорошего понемножку: сегодня покидаю солнечный Кипр. Но турнир продолжается! Осталось три игровых дня, и мы всё ближе к тому, чтобы оставшиеся туры можно было считать формальностью не только по содержанию, но и по форме. «Плюс шесть», отрыв в два (!!) очка от второго места и, на минуточку, в три (!!!) от третьего — магия чисел, не иначе! Когда я в Мадриде выиграл у Фируджи и оторвался на полтора очка от ближайшего преследователя, на следующий день против Хикару я сыграл Фе4-Фд4 в Берлине, и мне даже не было стыдно, разве что самую малость…

Тем не менее рано подводить итоги, сводить дебет с кредитом и сравнивать прогнозы с результатами. Потерпите ещё несколько дней. Пока что поделюсь ожиданиями от сегодняшних партий.

Есипенко — Прагнанандха: 1-0. У Прага за турнир накопилась огромная фрустрация, в последних турах он белыми сделал две ничьи в выигранных позициях, а чёрными дважды проиграл. Оставшиеся туры он будет играть как бог на душу положит, поэтому Андрею, если он задержится в игровом зале дольше обычного, по силам использовать право выступки.

Блюбаум — Каруана: ничья. Маттиас во второй половине турнира играет неважно и только чудом остаётся в -1. Думаю, он не станет испытывать судьбу, а соперник его поддержит.

Синдаров — Накамура: ничья. Если в дебюте не случится непредвиденной рокировки, мы увидим крепкий, известный (полу)форсированный вариант, ведущий к равенству и закономерной ничьей.

Вэй И — Гири: ничья. Дух авантюризма — это не про Аниша, поэтому сжигать мосты и бросаться в погоню он не станет. Вэй И вряд ли захочет напрягаться: вчера он сыграл партию за полтора часа, да и к тому же завтра тоже выходной», — написал Непомнящий в телеграм-канале.