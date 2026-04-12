Гимнастка Борисова стала серебряным призёром этапа КМ в Ташкенте в упражнениях с обручем

Российская гимнастка Мария Борисова стала серебряным призёром этапа Кубка мира – 2026 в Ташкенте (Узбекистан) в упражнениях с обручем.

Борисова получила за своё выступление 28,550 балла, уступив лишь хозяйке соревнований Тахмине Икромовой (29,700). Замкнула тройку лидеров немка Дарья Варфоломеев (28,500). Ещё одна российская гимнастка, Ева Кононова, заняла пятое место в соревнованиях с результатом 27,850 балла.

Художественная гимнастика. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбеикстан). Отдельные виды, обруч:

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 29,700.

2. Мария Борисова (Россия) – 28,550.

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,500…

5. Ева Кононова (Россия) – 27,850.