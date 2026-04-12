Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастка Борисова стала серебряным призёром этапа КМ в Ташкенте в упражнениях с обручем

Гимнастка Борисова стала серебряным призёром этапа КМ в Ташкенте в упражнениях с обручем
Комментарии

Российская гимнастка Мария Борисова стала серебряным призёром этапа Кубка мира – 2026 в Ташкенте (Узбекистан) в упражнениях с обручем.

Борисова получила за своё выступление 28,550 балла, уступив лишь хозяйке соревнований Тахмине Икромовой (29,700). Замкнула тройку лидеров немка Дарья Варфоломеев (28,500). Ещё одна российская гимнастка, Ева Кононова, заняла пятое место в соревнованиях с результатом 27,850 балла.

Художественная гимнастика. Кубок мира – 2026. Ташкент (Узбеикстан). Отдельные виды, обруч:

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 29,700.
2. Мария Борисова (Россия) – 28,550.
3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 28,500…
5. Ева Кононова (Россия) – 27,850.

Украина требует отобрать медаль у российской гимнастки. Всё из-за церемонии награждения
Украина требует отобрать медаль у российской гимнастки. Всё из-за церемонии награждения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android